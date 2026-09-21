ЕС согласовал продление санкций против России на три года

Члены Евросоюза договорились пролонгировать сразу на три года рестрикции в отношении российских и белорусских физических и юридических лиц.

Как сообщает Чешское телевидение, о таком шаге договорились постоянные представители государств, входящих в интеграционное объединение. Итм удалось согласовать продление санкций сразу на три года вместо обычных шести месяцев.

При этом из санкционного списка, по данным Чешского телевидения, были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. Эту информацию подтверждают источники Reuters – по их словам, это элемент "пакетного соглашения", на котором настояли Франция и Словакия, а также частично Люксембург.

Ранее верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас подтверждала, что Евросоюз работает над новыми предложениями по ужесточению санкций, чтобы усилить давление на Россию и принудить ее к миру на условиях Киева и Брюсселя. При этом Каллас признала, что несколько стран ЕС не поддержали предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений.

Тем временем в швейцарском Министерстве иностранных дел рассказали, что конфедерация может отменить санкции против России. Все зависит от результатов референдума, запланированного на 27 сентября. В тексте, по которому будут голосовать участники референдума, говорится, что Швейцария не должна вводить санкции против государств — участников какого-либо конфликта.