Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения выборов главы государства из-за возможного участия в них сильного конкурента. Такими подробностями поделился бывший украинский министр обороны Михаил Федоров.

Как заявил Федоров, которого цитируют украинские средства массовой информации, в июне он "прямо сказал президенту, что нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своем памятнике".

Поначалу Зеленский демонстрировал склонность согласиться, но в конце концов изменил решение из-за возможного участия в выборах экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Опросы подтверждают, что уровень доверия украинцев Залужному выше, чем Зеленскому.

Валерия Залужного многие считают наиболее весомым претендентом на пост президента Украины, если киевский режим согласится наконец провести выборы. Однако экс-главком утверждал, что не признает никаких идей проведения выборов в сложившихся обстоятельствах, а также опроверг сообщения о своей подготовке к участию в выборах.

Между тем в Службе внешней разведки России рассказали, что представители США, Великобритании и Украины устроили встречу в Альпах, на которой обсудили замену Зеленского бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным — его и прежде называли наиболее вероятным претендентом на кресло украинского президента.