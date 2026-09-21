Власти Венгрии отвергли возможность создания в стране нефтехранилища для Украины

Хранилище нефтепродуктов для Украины не появится ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще на территории Венгрии. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, меморандум о взаимопонимании по этому вопросу, подписанный венгерской компанией MOL и украинской "Нафтогаз", реализован не будет.

Мадьяр отметил, что в недавно опубликованном заявлении сказано лишь о теоретической возможности. Даже если бы дело дошло до реализации, то на это ушли бы годы. Однако Мадьяр заверил: пока у власти находится правительство партии "Тиса", этого не произойдет.

Ранее украинский "Нафтогаз" сообщил о планах строительства нефтехранилища в Венгрии вблизи границы с Украиной. Глава компании Сергей Федоренко заявил, что реализация этого проекта повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей. Договоренность якобы была достигнута на встрече объединения "Карпатская восьмерка" с участием Украины и некоторых стран Восточной и Центральной Европы, передает ТАСС.