Предводитель киевского режима Владимир Зеленский запверил в готовности отдать приказ о прекращении ударов по энергетическим объектам в России. Однако для этого, по словам утратившего легитимность президента Украины, потребуется выполнение ряда условий.

Как заявил Зеленский в социальных сетях, "энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России".

Выполнение этих требований, заверил главарь киевского режима, "приведет к соответствующим шагам деэскалации с нашей стороны".

На прекращении украинскими боевиками ударов по российским энергообъектам настаивают Соединенные Штаты. Глава государства Дональд Трамп призвал Москву и Киев заключить энергетическое перемирие. В Кремле заявили, что одобряют эту идею, однако подчеркнули: именно Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают подобные атаки.

Высказался про американскую инициативу и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Он подтвердил, что в Москве эти высказывания слышали и восприняли серьезно. Однако, попенял дипломат, заявления из Вашингтона зачастую не подкрепляются практическими шагами другой стороны конфликта.