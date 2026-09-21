Власти опровергли дефицит противоопухолевого препарата для химиотерапии

Противоопухолевый препарат для химиотерапии капецитабин регулярно и стабильно поставляется на российский рынок. Об этом рассказали в понедельник, 21 сентября, в Министерстве промышленности и торговли России.

Ведомство отреагировало на интернет-публикации о том, что капецитабина якобы не хватает пациентам. Минпромторг уточнил, что остатки препарата на сегодняшний день превышают 310 тысяч упаковок. При этомвсе обращаемые на рынки препараты на основе капецитабина выпускаются в России.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), в свою очередь, опровергла дефицит капецитабина. В пресс-службе ведомства заверили, что все препараты с этим действующим веществом — отечественного производства, что гарантирует бесперебойные поставки лекарств, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев подчеркивал: Россия располагает запасами жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в таком количестве, которого хватит для обеспечения потребности граждан в течение восьми месяцев. При этом производство и новые поставки таких лекарств не прекращаются.

Глава кабмина Михаил Мишустин, обсуждая с вице-премьерами развитие здравоохранения, рассказал о намерении властей России повышать долю отечественных разработок в фармакологии и расширять возможности фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в больницы и аптеки, а также укрепить российский технологический суверенитет.