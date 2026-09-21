Состояние здоровья Владимира Зеленского вряд ли позволит ему оставаться на посту президента Украины. 14 сентября у него случился эпилептический припадок, утверждает бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

Как написала Мендель в Telegram, в прошлый понедельник Зеленского откачивали. У украинского лидера началось нечто похожее на эпилептический припадок после того, как он узнал о бегстве генпрокурора Руслана Кравченко. Глава киевского режима был чрезвычайно разгневан и испуган, возможно, до него дошли слухи о возможном сотрудничестве генпрокурора с американцами.

Мендель добавила, что Зеленский якобы кричал о том, что все хотят его убить, перед этим он мог принять какое-то вещество. У нее возникли сомнения относительно способности Зеленского управлять страной при таком состоянии здоровья.