Сергей Собянин принял участие в пленарной сессии на Московском финансовом форуме

Современная экономика, как и ювелирное искусство, требует точности, безупречной огранки и объединения разных специалистов для единого замысла. Поэтому по традиции в рамках Московского финансового форума проходит выставка драгоценных предметов. И в этом году она посвящена 180-летию Карла Фаберже.

Здесь - современные изделия и реплики знаменитых шедевров. Пасхальные императорские яйца и центральный экспонат - навершие к Государственному знамени для коронации Николая II. Не менее филигранные - дискуссии в залах форума. На пленарном заседании - главные финансовые эксперты страны. На сцене - мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов. Разговор сразу пошел не по протоколу - с живыми репликами, шутками и иронией.

"Первое, что бросится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы у всех регионов было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы. И, видишь, все счастливы. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета. И эффективность практически близка к нулю", - сказал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что развитие мегаполиса никогда не останавливалось, даже в кризисы: "В Москве действительно переживали разные времена. В том же 2010 году ситуация была крайне непростая. Долги бюджета, отставание всей инфраструктуры от развития города, отставание от ведущих мегаполисов с точки зрения комфорта пространства, комфорта жизни. Я могу сказать, что мы начинали. Это просто такое радикальное изменение финансовой политики. Это жесткая оптимизация текущих расходов. Но было понятно, что без этого маневра, когда мы текущие расходы запускаем на инвестиции и развитие города, другого пути у нас просто нет".

Сейчас Москва - единственный регион, который не получает трансфертов на реализацию нацпроектов и выполняет их полностью за счет своих средств. И при этом активно помогает другим.

"В этом году мы достигли рекордного уровня объема. Не буду шокировать этими цифрами. Это вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей. Это вопросы, связанные с поддержкой наших побратимов - Донецка, Луганска, Крыма, Севастополя, десятка других регионов. Курской, Белгородской Брянской областей. Мы в течение года оказали помощь порядка 60 регионов в разной степени, формах и так далее", - добавил Собянин.

Поговорили и про человеческий капитал. Мэр отметил, что важен не просто миграционный прирост, а приток талантов. Поэтому нужно создавать такую средУ, в которой люди хотят работать. Отсюда и вопрос про главный финансовый документ страны.

"Мы накопили уже иммунитет ко всяким санкциям. Мы делаем свое дело. И "адские санкции" - они отскакивают от нашей финансовой политики. Сделали бюджет уже с дефицитом, который не представляет каких-то рисков - около двух процентов ВВП этот дефицит. И главное - что мы состыковались с Центральным банком". - сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Также в рамках форума прошли еще 16 сессий, эксперты обсудили ряд тем - от регулирования криптовалют и будущего рынка золота до цифрового казначейства и кадрового потенциала.