Мишустин: Итоги выборов подтвердили поддержку президента со стороны россиян

Итоги выборов подтвердили поддержку президента со стороны россиян. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин, открывая совещание с вице-премьерами.

Глава кабмина поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение голосования - сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и представителей правопорядка. С депутатами девятого созыва Госдумы правительство рассчитывает на конструктивную работу. И она требует эффективного подхода от каждого депутата, отметил Михаил Мишустин.

"Впереди у нас формирование бюджетов на следующие три года. В этот процесс будут вовлечены все структуры – от местного самоуправления до Федерального собрания. Каждая на своем уровне. И эти планы должны быть сбалансированными, нацеленными на поддержку людей, обеспечение безопасности и развитие страны. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Государственной думой девятого созыва, чтобы продолжить работу по реализации национальных целей, поставленных главой государства, на благо наших граждан. Ведь их поддержка для правительства – это безусловный приоритет", - сказал премьер.