Топливный кризис добрался до Франции: дизель заменяют рапсовым маслом

Канны. Море спокойно, а вот рыбаки сильно волнуются, да так что перекрыли Старый порт. Это в центре города. Плакаты адресованы властям. Осада началась с утра, когда закончится, пока неизвестно. Рыбаки других регионов уже бастовали, но дизель в Пятой республике продолжает бить исторические рекорды. За обновлением котировок на французских АЗС следят практически в прямом эфире.

Топливо подешевле вроде бы дают в Испании - правда, у многих граница не то, чтобы рядом. Водители с канистрами едут два часа туда и два - обратно. А еще и в очереди приходится постоять. Часть автовладельцев стоять в дизельных пробках оказалась не готова. Присматривают для своих железных коней другой корм - Е85. Смесь непопулярная, зато бюджетная.

Традиционные бензин, дизель, подскочили на 30%. И это не предел, разводят руками в Елисейском дворце. Топливный кризис начался на фоне конфликта на Ближнем Востоке,. И пока Иран с США не договорятся, у Франции руки связаны: поставки от саудитов прекращены, от российских энергоносителей европейцы сами отказались.

"Мы зависим от нефти, которую не производим. Мы ее импортируем. Плюс к этому мы зависим от перерабатывающих заводов, которых у нас всего 26. Но они продают еще и на экспорт! На лицо у нас зависимость с сильной нехваткой ресурсов - вот вам и взрывоопасный коктейль. Цены взлетают до небес", - говорит эксперт Клэр Сержан.

Президент Макрон надеется на очередной экстренный саммит "семерки". Ведь "надо срочно что-то делать". Впрочем, обычные граждане уже действуют. Правда, механики такое питание не одобряют - говорят, двигатель быстро полетит. Да и полицейские, если поймут, что в баке что-то не то, оштрафуют на 200 евро. А отношения со стражами порядка у французов и без топливных проблем сейчас напряженные. В выходные по всей стране прокатилась волна протеста - порядка 50 тысяч демонстрантов вышли на улицы против поправок, которые расширяют права сотрудников полиции применять оружие. Законопроект уже называют "разрешением на убийство".