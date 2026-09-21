Автогонщику из России на награждении включили неправильный гимн

Россиянин Михаил Симонов победил во второй гонке этапа кузовной серии TCR Italy. Во время церемонии награждения организаторы включили неправильный гимн, сообщили в соцсети сам спортсмен.

На трансляции ACI Sport TV вместо гимна России прозвучала "Патриотическая песня" Михаила Глинки. Это произведение использовалось в качестве государственного гимна России с 1990 по 2000 год. По словам Симонова, ему было обидно, но позже к нему подошли и извинились.

Михаил Симонов - гонщик команды SP Competition. Он преодолел дистанцию за 31 минуту 10,977 секунды. Второе место занял итальянец Юри Брильядори из BF Motorsport, третье место занял его соотечественник Паоло Рокка из Aikoa Racing. Международная федерация недавно отменила все ограничения в отношении российских пилотов, команд и национальных сборных. Ранее гонщики из России и Белоруссии могли выступать в международных стартах под нейтральным флагом или с гоночными лицензиями других стран.