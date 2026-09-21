Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение понедельника, 21 сентября, 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, с 8 до 20 часов украинские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской областями, над Башкирией и над Крымом.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский тем временем не скрывает намерений продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население России. Утративший легитимность президент Украины заявил, что пойдет на деэскалацию только при выполнении целого перечня его требований.

При этом источники в Киеве утверждали, что Вашингтон помогает украинской армии бить по нефтеперерабатывающим заводам в России, предоставляя разведданные. Однако на публику власти США заверяют в сохранении настроя на мирное урегулирование конфликта на Украине, а американский лидер Дональд Трамп призывает прекратить удары по российским НПЗ.