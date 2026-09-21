Правительство России приняло решение обнулить пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года.

Как следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, до 31 декабря 2026 года обнулена плавающая экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Для подсолнечного масла и шрота пошлина не будет превышать уровень августа 2026 года: 7748 рублей за тонну подсолнечного масла и 312 рублей за тонну подсолнечного шрота.

Министерство сельского хозяйства России уточнила, что эта мера поддержит отечественных производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, сократив их издержки и повысив предсказуемость условий реализации продукции.

Решение об обнулении экспортных пошлин было принято вскоре после заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что зерно как из России, так и с Украины должно беспрепятственно попадать на мировой рынок. Дипломат подчеркивал, что "в этом зерне нуждаются во многих местах, включая африканские страны и Египет".

Однако удары возмездия российской армии, наносимые по портам Большой Одессы, лишили киевский режим возможности наживаться на экспорте. По оценкам Министерства финансов Украины, экспорт зерновых культур снизился в несколько раз: пшеницы и ячменя — примерно на 75%, кукурузы — на 84%.