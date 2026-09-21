Россиянам объяснили, чем опасно нашествие божьих коровок на жилые дома

Жители ряда российских регионов обеспокоены обилием насекомых, которые на первый взгляд кажутся милыми и безобидными. Полчища божьих коровок облепляют окна и балконы жилых домов.

Биолог Рустам Хасанов объяснил: аномалий в этом нашествии божьих коровок нет. Эти ярко окрашенные жуки хорошо размножаются при обильной кормовой базе, основу которой составляет тля. Однако с приходом первых осенних холодов насекомые ищут теплые укрытия и устремляются к человеческим жилищам.

У россиян возникает закономерный вопрос: не опасно ли это нашествие божьих коровок. Директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов, которого цитирует ТАСС, заверил, что "ничего страшного насекомые на самом деле не замышляют — просто готовятся к холодам и ищут безопасное место для зимовки".

Однако это не повод для полной беспечности. Шарафутдинов подчеркнул, что гемолимфа (жидкость в сосудах беспозвоночных с незамкнутой кровеносной системой) многих насекомых, в том числе божьих коровок, содержит сильный токсин кантаридин. Его попадание на слизистые оболочки рта или глаз грозит токсической реакцией.

Впрочем, попадание капли яда — а больше выделить крошечное насекомое не сможет — на неповрежденную кожу вряд ли доставит человеку какие-либо проблемы.

Тем не менее, Роспотребнадзор советует избавиться от щелей в рамах и дверных коробках, чтобы божьи коровки не смогли пробраться в квартиру. По этой же причине рекомендуется не снимать пока с окон антимоскитные сетки.

Энтомолог, доктор биологических наук Андрей Беньковский рассказал, что всего сотню лет назад божьих коровок специально разводили для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Однако ситуация изменилась: коровка стала приживаться в природе и активно отвоевывать себе место под солнцем, тесня другие виды.