Венгрия опровергла сообщения о присоединении к "Карпатской восьмерке"

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр опроверг информацию о присоединении Будапешта к созданному Украиной объединению "Карпатская восьмерка". В то же время Мадьяр признал, что приглашение в этот союз Венгрия получила.

Венгерский премьер отметил, что хотел бы пояснить тем, кто слышал заявления украинской прессы. СМИ Украины сообщили, что Венгрия является членом объединения "Карпатская восьмерка". Но это не так: Будапешт действительно приглашали, но он отказался по веским причинам, заявил Мадьяр, выступая в венгерском парламенте.

Инициатор создания в сентябре 2026 года регионального объединения "Карпатская восьмерка" – Украина. В Киеве заявляли, что в союз вошли Польша, Румыния, Сербия, Чехия, Австрия и Словакия, передает РИА Новости.