Зеленский заявил о готовности к прекращению огня без условий

Киев готов к прекращению огня без условий. Украинский лидер Владимир Зеленский согласен перейти к дипломатии - если россияне готовы к переговорам, приводит слова главы киевского режима "Страна.ua".

Зеленский готов на новые шаги ради урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что согласен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В Москве ранее уже отвечали на подобные заявления Киева. Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать из-за них специальную военную операцию. В Кремле неоднократно подчеркивали: если Зеленский хочет начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, он может приехать в Москву.