Выборы-2026: последние новости и предварительные итоги

В России подходит к завершению подведение итогов единого дня голосования. С 18 по 20 сентября страна выбирала депутатов Государственной думы девятого созыва. Наряду с этим проводились выборы в законодательные собрания 39 субъектов Федерации, а в 10 регионах выбирали руководителей.

Выборы в Государственную думу

Явка на выборах депутатов Госдумы, по данным на 11:00 21 сентября, составила 59,32%. Количество проголосовавших составило не менее 62 619 380 человек.

Триумфатором главной избирательной кампании этого года стала "Единая Россия". Партия набирает 57,97% голосов по списку после обработки 97,64% протоколов. По предварительным данным, ЕР получает 355 мест в Госдуме девятого созыва.

Преодолеть 5-процентный барьер сумели также КПРФ (13,65%, 40 мест), ЛДПР (8,96%, 25 мест), "Новые люди" (7,9%, 20 мест), "Справедливая Россия" (5,13%, четыре места). Не сумели пробиться в Госдуму пять партий: Партия пенсионеров (1,96%), "Зеленые" (1,15%), "Коммунисты России" (0,84%), "Родина" (0,71%), Партия прямой демократии (0,35%).

Впервые в выборах депутатов Государственной думы принимали участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Большинство избирателей в этих российских регионах поддержали "Единую Россию". Так, в ДНР зафиксировано, по выражению главы региона Дениса Пушилина, "уверенное превышение 80%".

Не обошлось и без сюрпризов. Главной интригой парламентских выборов до последнего момента оставалась судьба "Справедливой России": партия балансировала на грани прохождения в Госдуму. Лишь под занавес подсчета бюллетеней подтвердилось, что эсеры набирают требуемые 5%.

В парламент Чеченской Республики впервые прошли представители ЛДПР — партия получила два мандата. Глава республиканского избиркома Умар Байханов отметил, что для партии это "возможность показать свою работу на территории республики".

Выборы глав регионов

В двух субъектах Российской Федерации губернаторов определяли депутаты региональных заксобраний — они переизбрали действовавших глав регионов. В Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заручился поддержкой 48 из 50 депутатов. В Северной Осетии за Сергея Меняйло проголосовал 61 депутат из 70.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук побеждает на выборах руководителя региона по итогам обработки 100% протоколов. Как уточнили в областной избирательной комиссии, политик набирает 67,52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Состоявшимися и действительными признаны выборы главы Ульяновской области. Победу с результатом 77,05% одерживает действующий глава региона Алексей Русских.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев победил, набрав 65,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Глава Тувы Владислав Ховалыг получил 90,95% голосов избирателей, принимавших участие в выборах.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко набрал победные 70,89% голосов.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев продемонстрировал результат 69,48%.

Глава Мордовии Артем Здунов заручился поддержкой 77,97% избирателей, участвовавших в голосовании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал самый высокий результат в единый день голосования: 99,85% голосов.

Региональные выборы

"Единая Россия" побеждает на выборах в законодательные собрания Томской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Омской, Курской, Свердловской, Новгородской, Орловской, Липецкой, Владимирской, Московской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Тамбовской, Калининградской, Псковской областей.

Наряду с этим "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрания Пермского, Ставропольского, Приморского, Красноярского, Алтайского краев, республик Чувашия, Мордовия и Ингушетия, Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономной области, а также Санкт-Петербурга.

Одномандатные округа

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что, по предварительным данным, на выборах в Госдуму по одномандатным округам представители "Единой России" получают 208 мандатов, у КПРФ — пять, у "Справедливой России" — четыре. Кроме того, самовыдвиженцы получают четыре мандата, ЛДПР — два, "Родина" — один.

Реакция других стран на выборы-2026 в России

ЦИК предупредил, что окончательные итоги выборов будут подведены не ранее 25 сентября. Тем не менее, иностранные политики уже отреагировали на завершение в России единого дня голосования.

Так, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным завершением избирательных кампаний в этом году. Он подчеркнул, что беспрецедентная активность миллионов российских избирателей и конституционное большинство "Единой России" в Государственной думе — это "достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество".

При этом недружественные России государства подтвердили настрой на антироссийскую политику. Совет Европейского союза заявил, что выборы в Госдуму якобы проходили в условиях углубляющейся эрозии демократии и полного отсутствия конкурентной среды. Особое недовольство Запада вызвало участие в выборах новых российских регионов — за это России пригрозили санкциями.

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин, отмечая бесполезность попыток недругов помешать волеизъявлению россиян, подчеркнул в своем MAX-канале: "Только народ нашей страны определяет свою судьбу и будущее России".