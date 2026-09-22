Президент США запускает "Трамп-ТВ" на фоне скандала со СМИ

Белый дом запускает "Трамп-ТВ" после того, как президент США Дональд Трамп поссорился с рядом американских СМИ.



Трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" появилась на официальном YouTube-канале Белого дома. На ней указано время начала вещания — 19:00 в понедельник (2:00 мск вторника).



Как указано в описании к прямому эфиру, на канале будут показываться события с Трампом.



"Смотрите главные события администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важнейшие выступления и ключевые моменты доступны в круглосуточном эфире 24/7 и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе и оставайтесь на связи!" – говорится в описании.



До этого Трамп запретил репортерам телеканалов CNN, MS NOW, а также издания Politico входить на территорию резиденции, обвинив их в распространении ложной информации.



За это ряд крупных американских СМИ объявили президенту бойкот. Некоторые телеканалы даже отказались публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа.