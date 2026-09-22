Пушилин объяснил, почему ВСУ затягивают удержание Дружковки

ВС России зацепились за окраины Дружковки (ДНР), а ВСУ выстраивают оборону в промышленной зоне города.

Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Продвижение ВС России осложняется особенностями местного рельефа: город находится в низине двух рек - Кривой Торец и Казенный Торец. Однако нашим бойца удалось закрепиться на западе и востоке населенного пункта.

По его словам, ВСУ специально медлят в попытках удержать Дружковку, чтобы выиграть время – в этом есть политический момент. Однако рано или поздно ВС России все равно возьмут верх над городом.

"Это вопрос не только военной целесообразности, это вопрос больше политики", — сказал он.

Город Дружковка образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновкой. Является важным промышленным центром украинского Донбасса. Взятие города позволит ВС России разрушить транспорно-логичтический узел ВСУ в Донбассе.