Военного переворота на Украине ради спасения страны не будет.
Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Силовая верхушка думает только о том, чтобы награбить побольше и сбежать.
"Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей. Нет. Будущее для своих детей они видят в награбленных деньгах, которые сегодня так обильно туда заходят", - сказал дипломат.
Мирошник отметил, что большинство глав силовых ведомств планруют покинуть Украину, как только выпадет такая возможность. В этом вопросе они следуют примеру покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко.
"Они знают, что их сейчас попользуют и выбросят. Поэтому за этот период их главная задача - наскирдовать как можно больше", - отметил посол по особым поручениям МИД России.