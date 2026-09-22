Военного переворота на Украине ради спасения страны не будет.

Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Силовая верхушка думает только о том, чтобы награбить побольше и сбежать.

"Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей. Нет. Будущее для своих детей они видят в награбленных деньгах, которые сегодня так обильно туда заходят", - сказал дипломат.

Мирошник отметил, что большинство глав силовых ведомств планруют покинуть Украину, как только выпадет такая возможность. В этом вопросе они следуют примеру покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко.