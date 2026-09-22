В МИД рассказали, почему не стоит ждать военного переворота на Украине

Военного переворота на Украине ради спасения страны не будет.

Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Силовая верхушка думает только о том, чтобы награбить побольше и сбежать.

"Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей. Нет. Будущее для своих детей они видят в награбленных деньгах, которые сегодня так обильно туда заходят", - сказал дипломат.

Мирошник отметил, что большинство глав силовых ведомств планруют покинуть Украину, как только выпадет такая возможность. В этом вопросе они следуют примеру покинувшего страну экс-генпрокурора Руслана Кравченко.

"Они знают, что их сейчас попользуют и выбросят. Поэтому за этот период их главная задача - наскирдовать как можно больше", - отметил посол по особым поручениям МИД России.