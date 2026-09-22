Дочь звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук выходит замуж за артиста

В семье актрисы Анны Ковальчук грядет радостное событие. Ее дочь Злата выходит замуж.

В настоящее время семья готовится к знаменательному событию. Дочь Анны Ковальчук, 25-летняя Злата, совсем скоро выйдет замуж. Об избраннике наследницы звезда детективного сериала "Тайны следствия" предпочитает не распространяться.

"Избранник дочери — певец. А остальное секрет, ничего больше не скажу", - коротко сообщила журналистам Анна Ковальчук.

Однако Starhit выяснил, что женихом Златы является солист рок-группы "Для дур" Тема Джесс (настоящее имя Артем Розанира). Примечательно, что артист мелькал в блоге дочке Ковальчук. Они путешествовали по стране, а также проводили время в загородном особняке известной актрисы.

Кстати, сама Злата тоже поет. Весной вместе с мамой она вышла на главную сцену XIII Забайкальского международного кинофестиваля. Они дуэтом исполнили песню.

А еще дочь снималась в кино еще до того, как родилась. Анна Ковальчук работала в "Тайнах следствия" будучи беременной. Более того, актрису увезли в роддом прямо со съемочной площадки. Однако сама Злата предпочла с кинематографом жизнь напрямую не связывать. Девушка занимается собственным бизнесом - она производит вкусные и полезные экокаши. Кроме того, Злата получила юридическое образование, а в свободное время занимается конным спортом.

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