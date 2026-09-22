Макрон и Трамп обсудили поставки средств ПВО Украине

Необходимость "скорее и сильнее помочь" украинским друзьям Парижа обсудил президент Франции с хозяином Белого дома. Эммануэль Макрон встретился с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Как заявил после встречи Макрон, состоялось продолжительное обсуждение Украины и России. В частности, поднимался вопрос о возможности ускорения поставок ракет-перехватчиков для Киева. По словам французского лидера, которые приводит агентство Reuters, это ключевой вопрос с оборонительной точки зрения. Макрон заверил журналистов, что переговоры прошли очень хорошо и конструктивно.

Ранее западные СМИ сообщали, что союзники США опасаются задержек в поставках ракет и средств ПВО. Дело в том, что Вашингтон исчерпал собственные арсеналы за время боевых действий против Ирана. Отставание может затянуться до 5 лет и затронуть европейские страны.