Красавца сына Синди Кроуфорд можно было спасти: вскрылись детали его смерти

Семья знаменитой модели Синди Кроуфорд переживает страшное горе - умер ее сын Пресли. Стали известны детали трагического события.

27-летний сын Синди Кроуфорд умер из-за передозировки запрещенными веществами*, сообщили в департаменте судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. "На данный момент нет никаких признаков насильственной смерти. Расследование продолжается", - приводит слова медиков VOICE.

Свои последние дни Пресли провел в реабилитационном центре, куда его отправили родители из-за ментальных проблем. С подросткового возраста он страдал тревожными расстройствами и паническими атаками. Пресли принимал сильнодействующие лекарства, а позже стал страдать от алкогольной и наркотической зависимостей, чего не скрывал.

Как передает TMZ, запрещенные вещества, предположительно, пронесли в рехаб знакомые. Парень жил в отдельном доме с несколькими другими зависимыми, и должного контроля за ними не было.

Интересно, что телеграм-канал Champagne o’clock уверяет, что Пресли можно было спасти, если бы родители знали и понимали его матрицу, которая буквально кричала о высочайшей предрасположенности к зависимостям.

Ранее в своем блоге Пресли жаловался на врачей. "Все психиатры — а их было 15 — говорили: „Вот вам 20 препаратов, принимайте по мере необходимости“. А я такой: „Нет, не давайте мне столько свободы действий“. Мне нужно руководство", - утверждал сын Кроуфорд.

По мнению эксперта, Пресли требовались жесткие правила, границы и дисциплина, а ему давали слишком много свободы.

*употребление наркотиков вредит здоровью

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