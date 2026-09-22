ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Российские вооруженные силы минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, которые используются в интересах ВСУ. Использовалось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, поражены предприятия украинского ВПК, топливно-энергетического комплекса, металлургической и химической промышленности. Удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Поражены также задействованные в интересах ВСУ морские суда.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в числе пораженных объектов наблюдатели называют Криворожский металлургический комбинат, Павлоградский химический завод, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Огромный пожар возник после серии ракетных ударов в Днепропетровске. Крупные пожары возникли после атаки российских беспилотников в Винницкой области.