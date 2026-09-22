Информация о ситуации в зоне СВО. Российские подразделения завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье. Бойцы "Центральной" группировки уничтожают заблокированные формирования радикалов, а также развивают наступление в направлении Александровки. Кроме того, наши войска нанесли массированные удары по тыловым районам противника, связанным с военной и энергетической промышленностью. В Минобороны подчёркивают - это ответ на террористические атаки ВСУ. В Самарской области в результате налёта БПЛА один мирный житель погиб, четверо ранены.

27-е сутки подряд российская армия наносит удары по тыловым украинским военным объектам. Минувшей ночью были задействованы БПЛА "Герань", ракеты Искандер, Оникс, Калибр и Циркон. Сообщается о применении нового авиационного барражирующего боеприпаса Дань-Т.

По поступающим данным, в Кривом Роге поражён металлургический комбинат. В Павлограде - химический завод, в Кременчуге - местный НПЗ. Под Одессой сгорели три логистических центра. Ещё три - в Днепропетровске. Там после российских ударов вспыхнул мощный пожар. Эта работа наших сил стала, по сути, уже рутиной. Но при этом даёт существенный результат, ослабляя не только украинский ВПК, но и боеспособность подразделений ВСУ на линии фронта.

Это кадры освобождения населённого пункта Золотой Колодезь в Донецкой народной республике. Наши бойцы рассказали, что у ВСУ было немало времени для организации обороны. Накопали множество нор. И если входы в блиндаже разносили наша артиллерия и беспилотники, то зачищать подземные укрепления приходилось всё равно штурмовикам.

Освобождение Колодца - один из этапов специальной военной операции, в ходе которого захлопнулась крышка очередного котла. В Харьковской области территорию другого, Резниковского котла, наше командование разделило на секторы. Российские подразделения зачищают их один за другим, сжимая кольцо и продвигаясь к географическому центру окружённой территории.