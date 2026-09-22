Дональд Трамп уже празднует политическую победу в делах европейских. Вечером на полях Генассамблеи ООН намечено подписание тройственного соглашения по Гренландии.

В церемонии примут участие президент США, а также премьеры Дании и её островной автономии. Под предлогом укрепления безопасности в Арктике и Северной Атлантике договор предполагает немедленное размещение в Гренландии американских военных.

Конкретное содержание документа пока не обнародовано. Но, по информации СМИ, под контроль Штатов вернётся авиабаза времён Второй мировой и "холодной войны". А также перейдёт пост датского патруля с взлётно-посадочной полосой.