Собянин: В "Коломенском" создали еще несколько точек притяжения для горожан

В столичном музее-заповеднике "Коломенское" завершили второй этап благоустройства. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в личном блоге, там провели масштабную работу по обновлению инженерных систем и коммуникаций.

Кроме того, привели в порядок территории Конюшенного двора, а также усадеб крестьянина и кузнеца. Модернизировали "Соколиный двор". Открыли новую прогулочную зону "Аллею с качелями", обновили Вознесенскую площадь.

Для детей сделали игровую площадку "Заячья поляна". Сейчас идёт уже третий этап благоустройства. В ближайшее время рабочие начнут перебирать мощеные покрытия возле дворца царя Алексея Михайловича и в Дьяковом городище.