Туристы пропали в одном из самых опасных ущелий в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ведут поиски двух туристов, пропавших в горах. Как сообщили в республиканском МЧС, связь с участниками восхождения на вершину Дыхтау прервалась в минувшее воскресенье.

На место незамедлительно выдвинулась группа спасателей, но пока обнаружить альпинистов не удалось. Сегодня в поисках планируют задействовать вертолет Ми-8.

Отметим, ущелье Безенги, где пропали туристы, имеет репутацию одного из самых сложных и опасных мест. Менее месяца назад из-за схода лавины там погибли 17 человек.