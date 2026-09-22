Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 11-летнего Дани из Челябинска

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств для 11-летнего Дани Никитина из Челябинска. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. И лечение даётся крайне тяжело: терапия вызвала тромбоз и невыносимую головную боль. Врачи вывели Даню в ремиссию, но, чтобы не случился рецидив, срочно требуется специальный иммунопрепарат. Его стоимость почти 4 миллиона рублей. Мама воспитывает сына одна, такую сумму ей не собрать, она умоляет о помощи.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Его мир сузился до размеров больничной палаты. Вот уже полтора года Даня борется за жизнь, лечится и при этом старается не отставать в учебе. Здоровье мальчика ухудшилось внезапно - начались головокружения, боли в ногах и тотальная усталость, все шло по нарастающей.

"Потом у него посинели губы. И мы пришли сдавать анализы. У нас упал гемоглобин до очень низкой нормы, до 40", - рассказала Евгения Никитина, мама Дани.

Ребёнка экстренно госпитализировали и провели переливание крови. Через несколько дней врачи поставили страшный диагноз - у Дани острый лимфобластный лейкоз, рак крови.

"Мир рухнул. Страшно было. Потом, когда уже начали углубляться, читать, поняли, что с этим борются, с этим живут", - говорит мама Дани.

Дане долгое время не сообщали о смертельном диагнозе, чтобы не лишать надежды. С самого начала организм мальчика реагировал тяжело - начались осложнения.

"В больнице у меня в какой-то период времени очень сильно болела голова. Настолько сильно, что я даже спать не мог", - рассказал Даниил Никитин.

"Он не мог ни сидеть, ни стоять, ни ходить, только лежать. Каждый раз, когда он хотя бы просто пытался поднять голову, тошнило, рвало, ему становилось очень-очень плохо", - рассказала Евгения Никитина.

Когда мальчику стало легче, химиотерапию продолжили. Затем случился тромбоз. Снова вынужденная пауза - на протяжении трех месяцев ребенку дважды в день кололи лекарство в живот.

"Самое сложное - это то, что не можешь особо ничем помочь. То есть он болеет, и ты можешь только помочь ему как-то облегчить, отвлечь", - говорит мама Дани.

Когда болезнь отступила, Дане разрешили вернуться домой. Мальчик продолжает принимать лекарства, но его иммунитет по-прежнему ослаблен.

"Я мечтаю гулять как раньше, побыстрее выздороветь", - сказал он.

В его комнате всегда плотно закрыты шторы - для измученного болезнью организма опасен солнечный свет. В крови еще остались единичные раковые клетки, которые могут спровоцировать рецидив. Чтобы спасти жизнь Дане и сохранить ремиссию, срочно нужен специальный имуннопрепарат. Но стоит он почти четыре миллиона рублей. Мама воспитывает сына одна, постоянно находится с ним в больницах и не имеет возможности работать. Таких денег ей просто не собрать.

"Я прошу всех неравнодушных людей помочь нам в покупке этого препарата. Помогите, пожалуйста", - сказала Евгения Никитина.

В больнице Даня увлекся пазлами, головоломками и конструктором - собирал модели машин из сотен мелких деталей. А через несколько дней мальчику исполнится 12 и желание у него только одно: снова стать здоровым и сильным, и больше не бояться за свою жизнь. Дане сейчас очень нужна помощь каждого из нас.

Ещё раз напомним: с каждым днём смертельная болезнь оставляет всё меньше шансов на жизнь. Начать терапию нужно как можно скорее! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Даниила Никитина, программа 2660