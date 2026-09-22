Приморский Центр реабилитации редких животных вернет в дикую природу новых подопечных

Приморский Центр реабилитации редких животных готовит к возвращению в дикую природу двух подопечных. Это молодой тигр и его спутница. Ранее хищники обитали в соседних вольерах, а теперь учатся жить и охотиться вместе.

Юная тигрица след в след идет за самцом. Хищники познакомились здесь, в центре реабилитации. Какое-то время присматривались друг к другу из своих вольеров, а потом стали встречаться у разделительной сетки. Ученые это заметили и решили- пусть молодые живут вместе.

"Любое объединение тигров - это всегда такое непростое решение. Потому что мы, прежде чем объединить животных, мы за ними наблюдаем, чтобы не произошло там никаких казусов", - рассказал Виктор Кузьменко, председатель межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

За поведением и состоянием тигров специалисты наблюдают с помощью фотоловушек. Камеры устанавливают прямо в вольерах. Но в скрытых местах. Важно, чтобы во время реабилитации животные не чувствовали, что за ними следят и не встречались с людьми.

Эта парочка к людям не вышла ни разу. А значит, у животных есть все шансы вернуться в дикую природу. Методику реабилитации специалисты центра отрабатывают вот уже 15 лет.

"Самым большим результатом можно считать восстановление популяции тигров в Еврейской области и Амурской. Вся группировка тигров, которая нынче там существует, это все тигры, которые прошли реабилитацию здесь", - сообщил Виктор Кузьменко.

В центре реабилитации сегодня помогают не только тиграм. Сюда попадают конфликтные или травмированные животные, а также те, кто в детстве остался без матери и без помощи человека выжить бы не смог.

Этого белохвостого орлана, судя по травмам, сбила машина. У птицы сломано крыло и плохо видит один глаз. Летать она уже не сможет.

"Когда отловили, оказалось, что уже застарелая травма крыла. Были консультации с рентгенологами, травматологами, слишком большие были риски вообще потерять крыло", - отметила Александра Христолюбова, сотрудник межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

У этого медвежонка сегодня на обед перепелиные яйца и овощи. Когда косолапого доставили в центр, он тянул к ветеринарам лапы, и совсем их не боялся. Вероятность, что хищник выживет в природе и не станет выходить к людям, очень мала. Таких животных приходится оставлять в неволе.

Но если у животного есть хоть один шанс, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть его в естественную среду обитания.