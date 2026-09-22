Российские войска завершили окружение еще одной группы боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Минобороны России сообщило о решительных действиях подразделений группировки войск "Центр".

По данным ведомства, окружен крупный узел обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. В котле оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также боевики 425-го штурмового полка "Скала".

В Минобороны отметили, что российская армия ведет уничтожение блокированных формирований противника. Одновременно развивается дальнейшее наступление в направлении Александровки.