Брат принцессы Дианы сделал заявление о Гарри и Меган: "Это разрушительное влияние, словно раковая опухоль"

А других критикует: вот как на самом деле Лариса Долина поет без фонограммы Граф Спенсер сделал громкое новое заявление о принце Гарри и Меган — "разрушительное влияние, словно раковая опухоль"

Брат принцессы Дианы выступил с новым сенсационным заявлением о герцоге и герцогине Сассекских

Граф Спенсер, брат принцессы Дианы, после публикации мемуаров дал большое интервью, в котором высказался и о супругах Сассекских. Он взаявил, что отношения между прессой и принцем Гарри и Меган Маркл напоминают то, как СМИ обращались с леди Ди.

"Если вы посмотрите на статью в таблоиде о Диане или о паре, которую вы упомянули, — Гарри и Меган, — то, знаете, они могут быть по-настоящему, по-настоящему отвратительными. И я думаю, людям действительно следовало бы извлечь урок из примера Дианы. Я здесь не для того, чтобы говорить от имени Гарри и Меган, но для любого человека, которого таким образом уничтожают изо дня в день, это оказывает разрушительное влияние, словно раковая опухоль", — отметил граф Спенсер.

Чарльз заявил, что Диана была "по-настоящему сломлена" из-за "критики", которой подвергалась со стороны СМИ, и сегодня ему жаль видеть "отголоски того же самого" в том, как пресса освещает жизнь Гарри и Меган.

Сассекские, вернувшиеся в Великобританию из США 26 августа, уже давно критикуют отношение к ним со стороны СМИ. В 2021 году Гарри в интервью Опре Уинфри заявил, что таблоидная пресса создала "токсичную обстановку".