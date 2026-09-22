"Пипец апатия": Лера Кудрявцева сообщила о побеге

Лера Кудрявцева объявила новость. Знаменитая телеведущая приняла решение об отъезде.

В своем официальном телеграм-канале Лера Кудрявцева сообщила, что покинула Москву. Телеблондинка отправилась в Санкт-Петербург. Оказывается, она очень любит этот город и находит там утешение.

"Сижу в самолете. Настроение - осень. Пипец апатия. Но я так люблю Питер, сбегаю туда периодически", - сообщила Лера Кудрявцева.

В Сети некоторые поклонники предположили, что телеведущая могла сбежать из-за возникших проблем с молодым супругом, хоккеистом Игорем Макаровым.

Ранее друг ведущей, шоумен Отар Кушанашвили, раскрыл детали их отношений. Так, он сообщил, что сейчас семью содержит именно Лера Кудрявцева. "В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица", - сообщил Отар.

Отметим, что еще в начале года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находились на грани развода. Телеведущая призналась, что уже несколько лет спасает мужа от алкоголизма, но после очередного срыва супруга у нее опустились руки. Игорь грубо ответил на откровения жены, попросив ее замолчать. После этого общественность ждала объявления о разводе. Но Кудрявцева смогла спасти брак.

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