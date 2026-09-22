Агент Киева фотографировал объекты флота в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе агента украинских спецслужб, который собирал данные об объектах Черноморского флота.

Установлено, что россиянин 1994 года рождения сам связался с представителем Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Куратор поручил ему осуществлять наблюдение за объектами Черноморского флота в Севастополе.

Мужчина снимал свои цели на мобильный телефон, а после – направлял снимки киевским агентом, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Государственная измена". Ему грозит пожизненный срок.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего диверсию на газопроводе в КБР по заказу украинских спецслужб.