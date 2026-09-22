Отправить в компост или сделать мульчу? Как безопасно использовать больную ботву на участке

После осеннего сбора урожая на грядках остаётся много ботвы, которую нужно переработать. Здоровые стебли и листья огородники смело отправляют в компост, а вот растительные остатки, поражённые болезнью, чаще всего сжигают. Однако даже их можно применять с пользой для участка. Рассказываем о четырех безопасных вариантах, которые можно использовать уже сегодня.

Сделать грядку под огурцы или кабачки

Растительные остатки лучше всего пустить на создание тёплых грядок. Весной на них хорошо растут ранние огурцы, кабачки или любые бахчевые культуры. Для этого выкопайте на месте будущих посадок яму глубиной около 80 сантиметров. Затем измельчите больную ботву и заполните большую часть пространства. Сверху добавьте куриный помёт или свежий навоз, а затем обильно присыпьте грунтом. Весной такие грядки стоит раз в неделю обрабатывать средством с сенной палочкой, для профилактики болезней.

Использовать как мульчу в приствольных кругах

Довольно часто огородники раскладывают больную томатную ботву под кустами смородины, крыжовника или других ягодных кустарников. Это хороший вариант, так как они почти не боятся кладоспориоза или фитофторы, которыми страдают эти культуры. Кроме того, можно замульчировать растительными остатками приствольные круги молодых плодовых деревьев. Это защитит их от сорняков, мороза и грызунов. Последние очень не любят запах сухих томатных листьев.

Положить в компостную кучу

Несмотря на устоявшееся мнение большинства дачников, что поражённые растения опасно добавлять в компост, делать это можно с соблюдением нескольких правил. Такому компосту нужны: хороший доступ кислорода, высокая температура и низкая кислотность. Обеспечить эти условия под силу каждому огороднику.

Для притока воздуха, на дно и в середину компостной кучи уложите измельчённые ветки и самые толстые стебли. На них распределите слой свежей зелени, а сверху добавьте пищевые отходы и другие остатки. Между пластами можно поместить немного садовой земли или гумуса. В таких условиях патогенные микробы не будут размножаться.

Высокая температура в компосте получится, если пролить каждый слой крепким настоем мочевины (200 грамм средства растворить в 10 литрах воды), а затем накрыть кучу плёнкой или агроволокном. Обратите внимание, что закладывать компост нужно в солнечную погоду, при температуре воздуха не ниже +15 градусов, иначе в нём не начнутся процессы переработки.

Чтобы подстраховаться, некоторые дачники проливают готовый продукт раствором однопроцентной бордосской смеси (2 ст. ложки на 10 л. воды). Такой приём дополнительно обеззараживает компост и снижает его кислотность. У патогенов просто не остаётся шансов на выживание. Другой вариант — обработать удобрение из растительных остатков препаратами на основе триходермы.

Посадить сидераты или сжечь

В Сети встречается рекомендация посеять на грядках рядами сидераты, а больную ботву уложить между ними. Когда горчица, фацелия или овёс вырастут до 10-15 сантиметров, их можно перекопать вместе с растительными остатками. За зиму морозы уничтожат все патогенные микробы, а стебли и листья переработаются естественным путём.

Если же в вашем регионе выпадает мало снега и вы не можете рассчитывать на низкие температуры, больную ботву можно сжечь. В виде золы она принесёт огороду даже больше пользы. Для начала хорошенько просушите стебли и поражённые листья, затем соберите их в металлическую бочку или другую ёмкость и подожгите, соблюдая все правила пожарной безопасности.

Важно делать это в безветренную погоду и как можно дальше от любых построек. После всех процедур соберите золу, тщательно просейте её, а затем вносите в почву во время осенней перекопки. Оптимальный расход — примерно 1 килограмм средства на 1 квадратный метр земли. Если же до этого вы удобряли грядки навозом, компостом или другой органикой, отложите внесение золы до весны.