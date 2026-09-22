Стали известны детали ночного удара ВС России по объектам ВСУ

Массированный удар с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотников нанесли минувшей ночью российские Вооруженные силы. Поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объекты портовой инфраструктуры и морские суда, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве поражено предприятие "Файер Поинт" - производитель комплектующих и боевых частей для крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Также целью стал склад горюче-смазочных материалов "Грандтерминал".

В Днепропетровской области поражен металлургический комбинат в Кривом Роге, трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске, предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов "Соврахим" в Павлограде. Удар нанесен по трем логистическим центрам "Сириус Экстружен".

В Винницкой области разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. В результате ударов по Полтавской области поражено ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины - нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

В Одессе поражены два логистических центра, в области целью стал логистический центр "Новой Почты" в Ильичевске. В порту Рени Одесской области разрушены объекты портовой инфраструктуры, на переходе морем поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.