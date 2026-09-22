Психологу Михаилу Лабковскому провели две операции на открытом сердце

Лишь сейчас стало известно о том, что известный психолог Михаил Лабковский попал в больницу. Состояние специалиста встревожило медиков.

Дело в том, что эксперту диагностировали расслоение аорты. Ему пришлось перенести две тяжелейшие операции на открытом сердце, сообщает Mash.

В частности, ему протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол. Хирурги работали с искусственным кровообращением и временной полной остановкой кровотока. Кроме того, Лабковскому сделали коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.

В настоящее время психолог уже находится дома. Впереди у него минимум три месяца строгой реабилитации: медики предписали Лабковскому соблюдать режим и полностью ограничить физические нагрузки.

Напомним, Михаил Лабковский — российский психолог, писатель, теле‑ и радиоведущий. Известен тем, что популяризирует психологию и дает практические советы простым языком. Один из самых узнаваемых психологов в России: выступает с лекциями, ведет эфиры, выпускает книги (например, бестселлер "Хочу и буду").

Его подход многие знают по "шести правилам счастья": например, делать только то, что хочется, и не делать того, чего не хочется, прямо говорить о том, что не нравится, и т. д. Работает с темами личных границ, отношений, воспитания детей, поиска внутренней гармонии.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>