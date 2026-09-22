"Желательно оверсайз": Московский зоопарк уточнил, какую одежду сдавать для горилл

Московский зоопарк принимает от посетителей только совершенно новые (а не секонд-хэнд) предметы одежды для орангутанов и горилл. Администрация зоосада поясняет, что это связано с санитарно-гигиеническими нормами содержания животных, а не с капризами приматов.

Столичный зоопарк ранее сообщил о запуске акции по сбору текстиля для обитателей павильона "Приматы". Крупные человекообразные - борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, капуцины и мартышковые – придумывают с вещами различные занятия. Они примеряют одежду, стирают белье, моют тканью окна в своих вольерах.

В зоопарке уточнили, что орангутаны особенно оценят, если посетители принесут им пледы и постельные принадлежности. В цене также вещи больших размеров, желательно оверсайз. Обезьянам нравятся большие махровые полотенца, вязаные пледы. А взрослые самки орангутанов Чапа и Чава очень любят надевать футболки оверсайз и ночнушки, передает ТАСС.