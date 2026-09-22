МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова с Рубио

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоится 23 сентября, на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Информацию о подготовке к переговорам главы МИД России и госсекретаря США подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов прокомментировал ТАСС и перспективы двусторонних встреч Лаврова с другими представителями стран Запада на полях Генассамблеи. Дипломат подчеркнул: если поступят соответствующие запросы, российская сторона их рассмотрит - с учетом графика работы российского министра в Нью-Йорке. Москва от встреч никогда не отказывалась.

В Нью-Йорк на этой неделе съезжаются делегации из 130 стран. Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генассамблеи начинается 22 сентября. Главными темами недели станут конфликты на Украине и Ближнем Востоке, развитие технологий и кризис самой организации. В Нью-Йорк также прибыл Зеленский, у него запланирована встреча с Трампом.