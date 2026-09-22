"Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала": покалеченному сыну Елены Яковлевой стало хуже

Единственный сын известной актрисы Елены Яковлевой, 33-летний Денис Шальных, известен не только тем, что у него именитая мама, но и обилием татуировок. В какой-то момент он решил от них избавиться, но ему только стало хуже.

Так, Денис рассказал жуткую историю, как мастер попросту вырезал у него кожу с набитым рисунком. "Мастер скальпелем подрезал кожу по контуру татуировки, затем поддел её и вырезал вместе с рисунком. Остался такой листик кожи. После процедуры я пытался заснуть, но проснулся в луже крови. Вся подушка была в крови, она даже на уши натекала. Температура поднялась до 39 градусов, кровотечение не останавливалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь", - поведал Шальных.

Забивать тело татуировками сын Елены Яковлевой начал, когда ему было 16 лет. Причем с разрешения матери. Постепенно Денис так увлекся, что рисунки стал наносить даже на лицо. Спустя годы Шальных решил избавиться от них. Он перенес несколько сеансов удаления тату с помощью лазера. Денис захотел удалить рисунки на лице. Но и тут ему не повезло, сообщает Starhit.

"После процедуры у меня лицо распухло, как будто по башке ногой били. Были огромные волдыри, а мне нужно было работать. Это было очень некомфортно", - признался Денис.

Ранее Шальных признавался, что его татуировки не несут в себе никакого скрытого смысла, а означают ровно то, что изображают. "В Интернете пишут, что я — наказание для моей мамы за ее роль в „Ванге“. Но я уже давно приучил себя не обращать внимания на сумасшедших", - сообщил сын Елены Яковлевой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>