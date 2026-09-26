Меган Маркл одним неосторожным поступком раскрыла истинное отношение к Карлу III: годами притворялась

Меган Маркл попала в очередной скандал. После публикации книги Чарльза Спенсера "Лебединая песня: Диана, моя сестра" герцогиню обвинили в "ненависти" к королю Карлу III. Якобы жена принца Гарри годами притворялась, что хорошо относится к свекру.

Маркл подверглась после того как публично поддержала мемуары дяди Гарри. Как сообщает RadarOnline, граф Спенсер выдвинул целый ряд резонансных обвинений в адрес монарха, касающихся того, как тот отреагировал на гибель своей бывшей жены Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году. А Меган решила вмешаться в конфликт и показала, кому она симпатизирует в сложившейся ситуации. Герцогиня на своей странице в соцсети оставила эмодзи в виде лебедя, хотя ранее никогда не использовала его.

При этом на сопровождавшей публикацию фотографии не было ничего, связанного с лебедями: на нескольких полках были выставлены фруктовые джемы, чаи и мёд марки As Ever. Маркл не стала комментировать, почему она выбрала именно этот эмодзи, но пользователи Сети уверены, что таким образом Меган выразила поддержку скандальной новой книге Спенсера, в которой содержится резкая критика не только Карла III, но и того, как королевская семья обращалась с мужем бывшей актрисы, принцем Гарри, после смерти его матери.

"Всё, что она делает, — намеренно. Она злобная"; "Трусость. Слишком боится выйти на публику и “использовать свой голос”, чтобы сказать, что верит Спенсеру и поддерживает его. Жалкий эмодзи, всё сделано кое-как — как всегда!"; "Даже не пытается скрывать. Она только что гарантировала себе потерю титулов"; "У них ничего не осталось, кроме нарратива о том, что “с Дианой плохо обращалась монархия, и в особенности Карл”. А поскольку Уильям поддерживает своего отца, они пытаются выставить его плохим человеком", — обсуждают пользователи Сети.

Отметим, что одно из самых сенсационных утверждений Спенсера в книге касается его заявления о том, что тогдашний принц Чарльз вскоре после смерти Дианы якобы язвительно сказал: "Будь уверен, мы довольно скоро её забудем".

В мемуарах граф также проявил большое сочувствие к Гарри. Он рассказал, что считал жестоким решение заставить юного принца, которому тогда было почти 13 лет, идти за гробом матери вместе с его 15-летним братом, принцем Уильямом, во время похоронной процессии Дианы в 1997 году. Он вспоминал, каким "маленьким, хрупким и убитым горем выглядел Гарри" рядом со своим "более собранным, красивым и исполненным достоинства" старшим братом.