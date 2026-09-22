Взбудораженные возможностью присвоить замороженные российские активы умы в Брюсселе не перестают изобретать новые схемы хищения этих средств. Теперь в ЕС на экспертном уровне разрабатываются предложения о создании новой наднациональной структуры, куда можно было бы спрятать российские авуары, выведя их из бельгийского депозитария Euroclear, сообщили в Службе внешней разведки России.

Как отмечается в заявлении службы, евробюрократы торопятся: опасаются, что без конфискации российских активов не смогут бесконечно финансировать проворовавшийся киевский режим. А это их инструмент в конфликте НАТО с Россией. Кроме того, лидерам ЕС надо провернуть операцию до выборов в странах Европы в 2027 году. Ведь "окно возможностей" для изъятия российских активов может просто закрыться, если по итогам голосования будут сформированы правительства, менее благосклонные к киевскому режиму.

СВР предупреждает: попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам в мире. Государства глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как безопасную гавань. А Европа не сможет обеспечить стабильность собственной финансовой системы без опоры на крупных иностранных держателей европейских ценных бумаг – таких, как Китай, Индия и Саудовская Аравия. Так что вор в любом случае будет наказан.