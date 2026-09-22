В Москве прошел Форум матерей военнослужащих "Свет твоей любви"

В столице прошел Форум матерей военнослужащих "Свет твоей любви". По традиции его организовали в Окружном общественном центре имени "Моссовета".

Для собравшихся организовали концертную программу. Прозвучала народная музыка, были показаны сценические монологи, посвященные материнской молитве.

Также состоялась церемония чествования матерей военнослужащих участников СВО из разных регионов нашей страны. Им вручили цветы и памятные подарки. Как рассказали организаторы, форум призван оказать моральную и психологическую поддержку семьям военнослужащих.

"Хочу выразить вам признательность и слова благодарности за то, что вы воспитали настоящих героев и настоящих патриотов нашей страны. Спасибо вам большое", - отметил Иван Петров, первый заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.