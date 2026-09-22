Город, которого нет. В Историческом музее открылась выставка, на которой можно увидеть, каким был легендарный Патрей. Раскопки античного поселения на северном берегу Таманского залива ведутся уже целый век - на суше и под водой. И коллекция артефактов постоянно пополняется, каждый раз открывая новую страницу истории памятника.

В Историческом музее открылась выставка с уникальными экспонатами – здесь собраны находки за 100 лет исследований археологического памятника на юге России. В экспозиции представят всё, что осталось от античного города Патрея.

Патрей существовал уже в 6 веке до нашей эры. Он находился на месте села Гаркуша Краснодарского края и был частью античного государства Боспор на территории нынешнего таманского полуострова и керченского залива.

"Это античный небольшой город, античная колония на территории северного Причерноморья, которая существовала с 6 века до нашей эры до 4 века нашей эры. Плюс, мы ещё рассказываем о времени до того момента, когда прибыли сюда греки. Здесь существовала деревня эпохи бронзы", - рассказал Георгий Ломтадзе, заведующий сектором археологических памятников ГИМ.

На выставке можно в деталях рассмотреть древние монеты, фрагменты расписных амфор - на них колесницы, кони, бытовые сюжеты и надписи на древнегреческом. И даже астрагалы - кости животных, которые использовали в качестве игральных.

Именно по этим находкам археологи восстанавливали историю античного города. Ведь даже самые маленькие фрагменты несут в себе ценную информацию. В экспозиции представлены и картины, работы Национального союза пастелистов России.

Художники вместе с архитекторами специально ездили на раскопки, чтобы окунуться в атмосферу древнего поселения и потом, опираясь на полученные знания, создать выставочное пространство. Первыми выставку оценили те, кто работал на раскопках много лет - археологи, историки, участники экспедиций.

Вторая часть выставки посвящена именно им - учёным и их исследованиям. Главный экспонат здесь – документы из архива археолога Башкирова – здесь фотографии экспедиций разных лет, зарисовки археологов, полевые дневники. Выставка будет работать до конца ноября.