Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" расширяют внешнюю зону контроля. Нанесено поражение живой силе и технике противника, все попытки прорыва боевиков ВСУ из окружения пресечены, сообщили в Минобороны России.

Завершено окружение подразделениями группировки "Центр" крупного узла обороны ВСУ в Доброполье ДНР. В котле оказались части двух бригад нацгвардии и штурмового полка "Скала", которые потеряли за сутки до 50 военнослужащих.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам и цехам производства беспилотников. Целями стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, а также 629 беспилотников.