Собянин: Почти 56 тыс. школьников Москвы учатся в предпрофессиональных классах

Около 56 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах в этом учебном году. Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом.

Проект помогает ребятам выбрать будущую профессию. Школьникам доступны шесть направлений: инженерное, IT, медицинское, предпринимательское, медиа и психолого-педагогическое.

Старшеклассники углублённо изучают профильные предметы, осваивают необходимые навыки в колледжах, решают проектные и исследовательские задачи, а также посещают с экскурсиями предприятия и офисы компаний. Предпрофессиональные классы открыты в большинстве московских школ.