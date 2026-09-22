Одна на двоих плита и черно-белое фото: как выглядит могила погибших молодыми детей Владимира Кузьмина

Поэтесса Татьяна Артемьева была первой официальной женой Владимира Кузьмина. Брак продержался восемь лет. За это время у пары родилось трое общих детей, из которых в живых осталась только младшая Софья, двое других погибли при трагических обстоятельствах.

В 1977 году у музыканта Владимира Кузьмина и поэтессы Татьяны Артемьевой родился первый ребенок — дочь Лиза. Девочка не мешала родителям творить и пробиваться в мир шоу-бизнеса. Кузьмин сколотил группу "Карнавал", а после — "Динамик". Татьяна всегда была рядом и писала для супруга лирические песни, которые позже стали его главными хитами ("Моя любовь", "Когда меня ты позовешь", "Еще вчера", "Голос"). В 1983 году у пары появился сын Степа, а еще через два года — дочь Соня.

Дети подрастали, а между супругами отношения накалялись. Владимир стал неделями пропадать на гастролях, злоупотреблять алкоголем. В итоге Кузьмин и Артемьева развелись. Дочери остались с мамой, а Степу Татьяна отдала Владимиру, едва мальчик пошел в школу. Отец увлеченно занимался музыкой, поэтому паренька пришлось отправить к деду и бабушке на Украину. Именно они отдали мальчика в музыкальную школу. Звездный папа из-за плотного гастрольного графика редко навещал сына, но всегда помогал деньгами.

Когда Степе стукнуло 15, отец принял решение отправить его учиться в Англию вместе с сыном его тогдашней сожительницы — актрисы Веры Сотниковой. Ян был старше Степы на четыре года. С того времени ранимый и скромный мальчишка был предоставлен самому себе.

Как позже вспоминали его знакомые, Степа попробовал запрещенные вещества в 16 лет: помогла сестра Лиза, которая и стала его проводником во взрослую жизнь. К тому времени девушка уже несколько лет жила одна в купленной папой двухкомнатной квартире на окраине Москвы.

"Она слишком рано стала взрослой, хотя в душе оставалась ребенком. Сомнительные друзья, наркотики, алкоголь — вот что ее окружало", — рассказывали "Экспресс газете" соседи Лизы.

Разгульный образ жизни быстро повлек за собой трагическую развязку. В декабре 2002 года 25-летнюю Кузьмину нашли мертвой в ее квартире. Как потом установили, убил девушку 18-летний приятель, приехавший погулять в Москву из Нижнего Новгорода.

Гибель старшей сестры стала настоящим шоком для 19-летнего Степана. Он впал в депрессию. Отец пытался лечить парня. Степан проходил курс лечения в психиатрической больнице им. Алексеева. С наркотиками он периодически завязывал, но потом снова брался за старое. Создал группу "Солнце" и стал играть гранж. Занявшись музыкой, Степан хотел выбраться из существования, окутанного наркотическими галлюцинациями.

Но никаким его планам не суждено было сбыться. 18 октября Кузьмин-младший погиб. После очередной попойки в квартире начался пожар от непотушенной сигареты. Степан, пытаясь выбраться через соседский балкон, сорвался вниз. Шансов выжить у 26-летнего парня не было.

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Похоронили Степу в одной могиле с сестрой Лизой на Хованском кладбище Москвы. Место захоронения выглядит ухоженным, без лишнего пафоса: скромная белая плита, черно-белые фотографии и два QR-кода, в каждом из которых истории погибших практически в одном возрасте детей Владимира Кузьмина.