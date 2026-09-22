Кремль отреагировал на отказ в американской визе замглавы МИД России

Соединенные Штаты в очередной раз нарушили обязанности страны - хозяйки штаб-квартиры ООН. Так отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на отказ Вашингтона в визе замглавы российского МИД Александру Алимову.

Как ранее сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, США не выдали визу для поездки на Генассамблею заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Александру Алимову. Дипломат курирует направление ООН, сообщил Логвинов в интервью ТАСС.

Как подчеркнул сегодня Песков, действия Вашингтона противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна - хозяйка не должна допускать подобных действий.