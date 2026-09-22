Жена сообщила новые данные о расставании со Стасом Михайловым: опровергла самую распространенную версию

В семье Стаса и Инны Михайловой что-то происходит, уверены фанаты. Супруга знаменитого артиста объявила о расставании, и теперь общественность теряется в догадках, что стало причиной.

В Сети немедленно распространилось множество версий, почему лодка любви Михайловых дала течь. Ходят слухи, что знаменитый артист увлекся новой молодой помощницей Еленой Давидович. Инна Михайлова решила внести ясность.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" супруга Стаса Михайлова опубликовала сторис с изображением аккаунта Елены и уточнила, что "измен не было!". Однако говорить, что же стало причиной конфликта в семье, не захотела.

"Если пара не называет официальную причину разрыва, окружение начинает "додумывать" ее, опираясь на обрывки фраз, изменения в соцсетях или поведение партнеров", - рассуждает Инна Михайлова.

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Примечательно, что потом супруга прославленного исполнителя удалила эту сторис, но, как известно, Интернет все помнит. Пока сам Стас Михайлов не выступил с официальным сообщением.

Однако ходят слухи, что Инна не приняла новую команду Стаса, с которой он работает. Не исключено, что профессиональный скандал перерос в семейный. Так, ушел давний директор, которого Инна Михайлова обожала, - теперь вместо него некий Алексей Кудинов. Сменилась личная помощница Стаса Михайлова: на ее место пришла Елена Давидович.

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