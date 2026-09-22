Путин созвонился с лидером Туркменистана

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Президент России поздравил его с днем рождения.

Лидеры отметили высокий уровень отношений между странами и подтвердили настрой на их дальнейшее развитие. В ходе беседы также обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту СНГ, который пройдет в начале октября в Туркменистане.

Сердар Бердымухамедов в свою очередь поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.