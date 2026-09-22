Греф рассказал Путину о программе помощи предпринимателям в Крыму и Севастополе

Результаты работы и перспективы развития крупнейшей финансовой компании страны - "Сбербанка" - обсудил сегодня в Кремле Владимир Путин с главой учреждения.

Герман Греф рассказал о масштабной программе помощи предпринимателям и гражданам в Крыму и Севастополе. Тем, кто пострадал от действий киевского режима, "Сбер" предоставляет кредитные каникулы и отсрочки платежей.

Активно занимается банк и проектами в области здравоохранения. Так, одной из перспективных разработок стал мобильный цифровой Фельдшерско-акушерский пункт. Огромное внимание компания уделяет и развитию технологий искусственного интеллекта.